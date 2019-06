Bart Veeze met Imposantos voor WK-zilveren Destacado FRH

Met Bart Veeze in het zadel heeft Theo Driessens Imposantos (Wynton x Krack C) in Nederland ongeveer alles gewonnen wat er te winnen valt. Een recordscore in het verrichtingsonderzoek, twee keer de hengstencompetitie en de Pavo Cup. Nu heeft de zwarte hengst ook zijn eerste internationale overwinning achter zijn naam staan. Op het Wiesbadener Pfingsturnier versloeg Imposantos met een 9,4 gemiddeld de WK-zilveren Destacado FRH (Desperados x Londonderry) met Matthias-Alexander Rath in het zadel.

Imposantos kreeg van de internationale juryleden in Wiesbaden gemiddeld een 9,4 en versloeg met die score ruimschoots Destacado, die op een 9,06 uitkwam. “Alle Duitsers eraf gereden”, schrijft eigenaar Theo Driessen trots op facebook.

Derde met Imagine

Driessen had nog een tweede paard meelopen in Wiesbaden. De merrie Imagine (Dream Boy x Jackson), ook gereden door Veeze, kwam uit op een 8,6. Daarachter de meervoudig Bundeschampionats-finaliste Feel Free OLD (v. Foundation) met Bernadette Brune (8,26).

Vijfjarigen: Nederlands bloed

In de rubriek voor vijfjarigen, die gisteren werd verreden, stonden drie paarden vooraan die teruggaan op Nederlandse bloedlijnen. Lena Waldmann won met Go Twitter (Grey Flanell x Sandro Song) met een 8,68, Sönke Rothenberger stuurde Fendi (Franklin x Diamond) naar een 8,56 en derde werd DSP Spectre (Sezuan x Silvermoon) met een 8,54 onder Kristine Moller.

Uitslag



Bron: Horses.nl