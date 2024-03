Bastings en Van Gijtenbeek bovenaan in Jerez de la Frontera

Remy Bastings en Esmee van Gijtenbeek waren vandaag succesvol in Jerez de la Frontera. Bastings won met de elfjarige KWPN'er Improver (v. Apache) de Intermédiaire A met 70,049%. Van Gijtenbeek was de beste in de Prix St. Georges. Met de achtjarige KWPN'er Lipton C (v. Guardian S) reed ze naar de winnende score van 71,029%.

Bastings was vanmorgen de enige die boven die 70% scoorde. Hij werd door alle juryleden aan kop geplaatst. Van Mariano Santos Redondo kreeg hij het hoogste score van 73,088%. Bastings is goed op dreef met Improver. Hij won in februari met het fokproduct van A. van de Tillaart de Intermédiaire A en B in Cascais.

Van Gijtenbeek maakt internationaal debuut met Lipton C

Van Gijtenbeek maakte haar internationale debuut met Lipton C die ze sinds kort onder het zadel heeft. Dit internationale debuut sloot ze gelijk winnend af. Bij twee van de drie juryleden werd ze aan kop geplaatst. Mariano Santos Redondo had de hoogste score voor haar proef over van 72,941%.

Bron: Horses.nl