Beatrice Arturi slaat na 4,5 jaar bij Gestüt Sprehe nieuwe weg in

De 24-jarige dressuurruiter Beatrice Arturi heeft na vierenhalf jaar afscheid genomen van Gestüt Sprehe. De Italiaanse amazone gaat samen met haar vriend Julian Fetzer zelfstandig verder vanuit de stal van Böckmann in Lastrup. “Ik ben Gestüt Sprehe heel dankbaar voor het vertrouwen dat ze in mij hebben gehad en voor de geweldige paarden. Het is nu tijd voor een nieuwe uitdaging.”
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hoogtepunten Sportieve
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mooiste resultaten behaalde tot won hengst Hannoveraanse nu voor Gribaldi dressuurpaarden brons op jonge haar Met een ze Verden. de de Wereldkampioenschappen in Sir (v. van jaar toe. Dit Arturi Secret)
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Instagram Horses.nl/ Bron:
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