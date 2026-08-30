Beatrice Arturi slaat na 4,5 jaar bij Gestüt Sprehe nieuwe weg in

Petra Trommelen
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Beatrice Arturi slaat na 4,5 jaar bij Gestüt Sprehe nieuwe weg in featured image
Sir Gribaldi met Beatrice Arturi Faustino G met Betina Jæger Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De 24-jarige dressuurruiter Beatrice Arturi heeft na vierenhalf jaar afscheid genomen van Gestüt Sprehe. De Italiaanse amazone gaat samen met haar vriend Julian Fetzer zelfstandig verder vanuit de stal van Böckmann in Lastrup. “Ik ben Gestüt Sprehe heel dankbaar voor het vertrouwen dat ze in mij hebben gehad en voor de geweldige paarden. Het is nu tijd voor een nieuwe uitdaging.”

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