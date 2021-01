Beatrice Buchwald-Hoffrogge koopt Iowa Gold

Beatrice Buchwald-Hoffrogge heeft Iowa Gold (v. Asgard's Ibiza) aan haar stallen toegevoegd. De 3-jarige hengst is een achterkleinzoon van Weihegold OLD (v. Blue Hors Don Schufro), het Grand Prix-paard van Isabell Werth.

Iowa Gold vertrok eerder al naar Jens en Beatrice Hoffrogge, maar nu is bekendgemaakt dat Buchwald-Hoffrogge de hengst daadwerkelijk overneemt.

Bloedlijn bekend

Buchwald-Hoffrogge is bekend met de bloedlijn van Iowa Gold. Ze bracht de 15-jarige Weihegold OLD uit op het hoogste niveau in de periode dat ze voor Werth werkte.

Bron: Horses.nl/Reesink/Facebook