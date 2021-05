Beatriz Ferrer-Salat en Negro-zoon Elegance naar dubbele zege op CDI Camarma de Esteruelas

Beatriz Ferrer-Salat heeft op CDI Camarma de Esteruelas de Grand Prix (75,130%) en de Grand Prix Spécial (74,596%) gewonnen. De Spaanse amazone bracht de door Gertjan van Olst gefokte Elegance (Negro x Monaco) aan start. De twaalfjarige KWPN'er liep pas zijn derde internationale Grand Prix op het CDI3* op Spaanse bodem.

Elegance maakte in april 2019 zijn internationale debuut op CDI3* Granada en won toen de Grand Prix (69,413%) en werd tweede in de Spécial (70,872%). Zijn amazone hield de ruin daarna thuis tot april dit jaar. Op Horses & Dreams twee weken geleden bleven echt hoge scores nog uit (68,022% in de GP en 70,565% in de GPS). In Camarma de Esteruelas waren er twee dikke persoonlijke records voor de combinatie.

Bron: Dressage News/Horses.nl