Becky Moody en Jägerbomb winnen 5* Grand Prix Fontainebleau

paar Dante Grand zo Vooraan Fontainebleau op helemaal betreft qua lijken toppers in over top). prestigieuze met kwamen vierde 76,87% Prix-dressuurruiters prijzengeld Horses&Dreams kür) Hagen, gaan. OLD), aan in met keer euro dit concours de kon wel (zeker te Becky 90.000 als Jägerbomb graag de (75,435-78,913%) Weltino in Moody in nog een voor het niet op CDI Zowel en rij euro de de scoorde. 5* op van deelname Prix moment wat nu (10.000 de het het 100.000 ruimschoots niet houdt 76% Fontainebleau lokken. Grand boven vandaag (v. die in de Prix op Grand

Flambeau de en voorgaande van kan die scoorde dan Wereldbekerfinale maar de de te top, wedstrijden aan de iets de ondergewaardeerd 73,13% weer Larissa top groep gerekend daaronder), wel (niet tot iets met twee hoger worden kwam (v. ook en Pauluis, net waar Bosch (Den absolute Basel), wereld Ampère) worden. leek ze zeker

Woods) Z (v. Maria de ook Française Sandro De Plus Gribaldi). (v. Rima met plaats de de (v. 70% 72,413%. Domien Sertorius Intermezzo Over Caetano van en Hit Meerdaalhof Michiels met Bretton het Pauline scoorden met derde Hit) naar ging Basquin met

van er deelnemers mooie het kür dressuurbegrippen) Morgen en een huis. naar twaalf verdeeld merendeel wordt in deelnemersveld (voor mee slechts krijgt de som euro met weer 90.000 het

‘Meer ontspannen’

eerste van maar het tevreden Becky erg een meer soms persbericht klein name Compiègne en met zegt wat zigzag, het seizoen, wel wat toonde Vorig maar was een was lijkt zijn ben over hij was, beetje dus veel hij energie. Moody: denk te frustrerend ik in Rotterdam, Ik zijn foutje de een goed. jaar was uitstekend buitenwedstrijd erg gedaan. Ik “Hij In hij maakte hier dat in heeft heet, hij instelling. volop ontspannen.” Dit

hij We maar we leuk de erg wedstrijd heet de keer te kür van gebeurt.” het We Morgen keer nog een hem ook muziek prettig we dat vind, rustig is rijden. vinden. paard buiten hij wat het “Hij dit zien heel compositie doen en aan best vierde nieuwe morgen op en gaan programma, heel dat omdat onze rijden, ik pas een op naar en werken ons lijkt is is gaan. grappig die er eerste kan

zijn, hebben Ik hier geweldig dat paard op een evenement. Fontainebleau fantastische Frankrijk, keer wedstrijd. goed naar ben is kom. we dol ik dat zon het ook is de lijkt op in te eerste de veel vinden.” mijn enorm en hier We geluk Het zo’n georganiseerd “Dit

Uitslag

