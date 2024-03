Becky Moody naar dubbele overwinning op CDI Addington

Becky Moody heeft met haar zelfgefokte Jagerbomb (Dante Weltino OLD x Jazz) zowel de Grand Prix als de Grand Prix Spécial op CDI Addington gewonnen. De Britse amazone stuurde de KWPN'er in beide proeven naar een PR: 75,457% in de Grand Prix en 76,191% in de Spécial.

Becky Moody rijdt Jagerbomb inmiddels een klein jaar op internationaal Grand Prix-niveau en doet dat zeker niet onverdienstelijk. Afgelopen december werd ze in de Kür op de Wereldbekerwedstrijd in Londen nog derde met 83,675%. Met dergelijke scores maakte de amazone een redelijke kans op een plekje op de shortlist voor de Olympische Spelen in Parijs.

Grand Prix Kür

In de Grand Prix Kür was de overwinning voor Abigail Lyle en de door G. Eggink gefokte Giraldo (Rousseau x Flemmingh). De Ierse amazone stuurde de KWPN’er naar 74,995%. Andrew Gould en de door Sietse van Dellen gefokte Genie (Zhivago x Sandro Hit) volgden met 74,065% op de tweede plaats.

Lickley wint met First Ampère

WK-finalist Nymphenburg’s First Ampère (Ampère x Welthrum), die vorig jaar naar Groot-Brittannië verhuisde, won met Isobel Lickley de individuele proef voor young riders met dik 72%. De amazone werd met de door Joop van Uytert gefokte Katniss (Galaxie x Charmeur) ook nog eens tweede.

Annabella Pidgley en Cathrine Dufours voormalig WK-paard Vamos Amigos (Vitalis x Hotline) wonnen de U25 Kür met 73,775%.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl