Beierse omroep maakt documentaire over Jessica von Bredow-Werndl

De Beierse publieke omroep Bayerischer Rundfunk (BR) heeft een 45 minuten durende documentaire gemaakt over dressuuramazone Jessica von Bredow-Werndl. De documentaire wordt prime time op zaterdagavond om 20.00 uur uitgezonden op BR en is nu in Duitsland al online te bekijken via de ARD mediatheek (kijkers uit Nederland hebben wel een VPN nodig). Von Bredow blikt uiteraard vooruit op de Olympische Spelen in de docu. Daarover zegt ze beslist: "We gaan niet om tweede te worden."

De documentaire gaat over de combinatie van topsport en het familieleven van de familie Werndl. In de documentaire spreekt Von Bredow-Werndl ook over de kritiek op de paardensport en de schandalen van de afgelopen winter. “Ik schaam me soms voor de dressuursport”, zegt Von Bredow. “Wij mogen niet wegkijken. Dat paarden een super leven hebben, is de voorwaarde voor onze sport. We hebben als topsporters een grote verantwoordelijkheid.”

Bron: BR