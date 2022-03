Beierse Orde van Verdienste voor Jessica von Bredow-Werndl

Afgelopen maandag werd Jessica von Bredow-Werndl samen met 47 andere inwoners van de deelstaat Beieren door premier Markus Söder onderscheiden met de Beierse Orde van Verdienste. Dit is de hoogste onderscheiding die door de Vrijstaat wordt uitgereikt.

Von Bredow-Werndl ontving de onderscheiding voor haar grote successen in de dressuursport.

Eervolle en dankbare erkenning voor uitstekende prestaties

De onderscheiding is in het leven geroepen als ‘een teken van eervolle en dankbare erkenning voor uitstekende prestaties aan de Vrijstaat Beieren en het Beierse volk’. Söder beschreef de winnaars als ‘aanmoedigers’. De prijs is ook een signaal in moeilijke tijden, waarin motivatie en hoop nodig zijn, aldus een bekendmaking van de deelstaatregering.

Bron: Horses.nl/Bayernspferde