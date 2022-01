Belantis ondergaat ruiterwissel

De dertienjarige schimmel Belantis (v. Benneton Dreams) voormalig DSP-kampioenshengst, Duits Kampioen en reservewereldkampioen jonge dressuurpaarden is alweer een ruiterwisseling ondergaan. Nadat hij minder dan een jaar geleden was toevertrouwd aan William Matthew, met wie hij afgelopen september zijn Grand Prix-debuut maakte, gaat Belantis nu verder onder Alexander Yde Helgstrand.

De combinatie maakte ze gisteren hun wedstrijddebuut op een nationaal concours in de Prix St. Georges. Het duo kreeg de tweede plaats en scoorde 73,158%.

2e in WK’s

In 2015 was de schimmel tweede in de voorronde van het Wereldkampioenschap voor 5-jarigen met 9.54. Ook was de zoon van Benetton Dream tweede in de finale van het Wereldkampioenschap voor 6-jarigen met een 9,5 onder het zadel van Beatrice Buchwald. De ruin, nu 13 jaar oud, is vader van tien goedgekeurde hengsten. Hij werd vervolgens gecastreerd.

Bron: Horses.nl/Dresspod