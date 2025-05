België haalt dressuursport uit winterslaap

Het outdoorseizoen is al ruim een maand op gang, maar de dressuur bevond zich tot nog toe min of meer in een winterslaap. Topconcoursen als Horses & Dreams in Hagen en Compiègne gingen min of meer geruisloos voorbij met het ontbreken van toppers. De allereerste FEI dressuur Nations Cup-wedstrijd in België bracht weer leven in de brouwerij: met lange deelnemerslijsten, interessante (nieuwe) combinaties en vooral ook Justin Verboomen en Zonik Plus, die zich in Lier bij de absolute wereldtop voegden met de op twee na hoogste Grand Prix-score van dit jaar (en de hoogste van dit outdoorseizoen).

België liet de dressuursport afgelopen weekend stralen in Lier. Het team achter Belgium Dressage Events – Wim Verwimp, Joyce Lebon, Thomas Eykmans en Mike Hazebroek (eigenaar Azelhof Horse Events) – begon in 2020 met het organiseren van het Belgisch Kampioenschap dressuur en bouwde dat gestaag uit. Anno 2025 organiseert het team een indoor CDI, de eerste dressuur Nations Cup in Lier en nog steeds het Belgisch Kampioenschap (volgende week).

Samen met Belgium Dressage Events groeide de dressuurtop van België zo vanaf 2020. In 2021 had België voor het eerst sinds Amsterdam 1928 (de enige keer) een dressuurteam op de Spelen, zij het door een samenloop door omstandigheden (Ierland gaf de teamplaats op, Luxemburg kon geen team op de been krijgen en toen kreeg België de plaats). In 2023 kwalificeerde België zich op het EK in Riesenbeck voor Parijs en daar werd het team historisch vijfde in de landenwedstrijd. En de weg naar boven is nog niet gestopt.

