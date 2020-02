België wijzigt opnieuw selectietraject WK Jonge Dressuurpaarden

In België is er al langer gedoe over het selectietraject voor het WK Jonge Dressuurpaarden. Er heerste ontevredenheid omdat selectiecriteria gedurende het selectietraject werden aangepast en er volgden zelfs rechtszaken. Vorig jaar ging de selectieprocedure op de schop. Toen besloot de Belgische federatie geen voorkeur meer te geven aan Belgisch gefokte paarden en konden paarden van alle stamboeken meedoen. Daar komt de KBRSF nu weer op terug: de voorkeur gaat uit naar paarden die bij geboorte zijn ingeschreven in een Belgisch stamboek. Vanaf 2023 gaat de WK-afvaardiging volledig uit Belgische paarden bestaan.