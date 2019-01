Belgische WK-selectie Jonge Dressuurpaarden op de schop

De laatste jaren heerste in België grote ontevredenheid en volgden er zelfs rechtszaken over de afvaardiging naar het Wereldkampioenschap Jonge Dressuurpaarden. Voor dit jaar heeft de Belgische federatie (KBRSF) het selectietraject volledig veranderd, zo meldt Eurodressage.

In plaats van kwalificatie via een wedstrijdreeks met een finale, heeft de Belgische dressuurcommissie samen met de Belgische stamboeken besloten om nu te selecteren op basis van drie trainings- en observatiemomenten.

Hoofdrol voor Möller en Umbach

In de eerste observatie kunnen de combinaties zich tonen aan de selectiecommissie. Die bestaat uit twee buitenlandse juryleden en een Belgisch internationaal jurylid. Zij stellen een longlist op van combinaties welke worden uitgenodigd voor de tweede observatie, die vervolgens beoordeeld worden door buitenlandse internationale juryleden. Voor het derde en laatste observatiemoment doet de Belgische federatie een beroep op Ulf Möller en Christof Umbach. Zij bepalen welke combinaties naar het WK in Ermelo worden gestuurd.

Alle stamboeken

In het nieuwe selectietraject wordt geen voorkeur meer gegeven aan Belgisch gefokte paarden. Aan het selectietraject kunnen paarden van alle stamboeken meedoen.

Schema

Eerste observatie: 25 – 26 mei in Heist-op-den-Berg

Tweede observatie: 15 – 16 June in Sint-Genesius-Rode

Derde observatie: 29 juni in Sint-Niklaas

Bron:: Eurodressage