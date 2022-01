Belvedere DB gecastreerd en naar Nick Wagman

Isabell Nowak heeft de goedgekeurde Westfälische hengst Belvedere DB (v. Belissimo M) verkocht aan een sponsor van de Amerikaanse olympische reserveruiter Nick Wagman. Aangezien zijn nieuwe eigenaar geen interesse heeft in de fokkerij zal de hengst worden gecastreerd. De zesjarige vos gaat zijn toekomst tegemoet in Amerika, waar Wagman hem gaat uitbrengen in de dressuursport.

Onder het zadel van de Duitse amazone Stefanie Wolf presteerde de Danone I-kleinzoon vorig jaar op de wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden in Verden. In de finale voor vijfjarigen bemachtigde het paar de zevende plaats. In 2020 kwalificeerde de hengst zich voor het Bundeschampionate, maar hij is niet naar Warendorf gegaan.

Castreren

De nieuwe eigenaar heeft besloten om de hengst te castreren. “Wanneer je in de Verenigde Staten bent en naar het buitenland moet reizen, zorgen de beperkingen met hengsten alleen maar voor extra stress. Ons doel is echt om een ​​succesvol wedstrijdpaard te hebben”, verteld Wagman aan Eurodressage. “Voordat hij wordt geruind, zal er sperma worden afgenomen. Hierdoor is hij wel beschikbaar voor de fokkerij.”

Sporttest 2021

Tijdens de sporttest voor vijf- en zesjarige dressuurhengsten in Münster-Handorf in 2021 scoorde de Belissimo M-zoon een 9,2 gemiddeld met een 8,8 voor de stap, een 9 voor de draf, een 9,3 voor de galop, een 9,5 voor de rittigkeit en een 9 voor de totaalindruk. Bekijk het filmpje hieronder!

Bron: Horses.nl/Eurodressage