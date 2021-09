Benieuwd naar ‘de opvolgster van Bella Rose’: bekijk hier een video!

Isabell Werth kondigde deze week aan dat ze in Parijs nog één keer op de Olympische Spelen wil rijden (en wil winnen). Daarvoor heeft ze wel een nieuw paard nodig, want Bella Rose is met pensioen en Weihegold OLD gaat aan het eind van dit jaar terug naar haar eigenaresse. De hoop voor Parijs is Superb (v. Surprice), die volgens Werth in de voetstappen van Bella Rose kan gaan treden. Bekijk hier een video van deze merrie.

Superb (Surprice x Donautanz) is, net zoals Werths vorige Olympische partners (Bella Rose en Weihegold) een merrie. Die merrie is nu 9 jaar en Werth heeft haar dit jaar in de Louisdor Preis-competitie (jonge paarden-Grand Prix) gestart (en een finaleticket gewonnen. Superb werd in 2015 door Madeleine Winter-Schulze aangeschaft op de Hannoveraanse eliteveiling voor 250.000 euro. “Zij kan in Bella’s voetstappen treden”, zegt Werth in een dpa-persbericht.