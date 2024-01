Benjamin Ebeling verzekerd van startplaats FEI Wereldbekerfinale

Benjamin Ebeling heeft zich na het rijden van de Wereldwekerwedstrijd in Thermal als eerste Noord-Amerikaanse ruiter geplaatst voor de FEI Wereldbekerfinale in Riyadh, Saudie-Arabië. Ebeling reed de zestienjarige DWB-merrie Indeed (v. Hofrat) naar 72,240% in de WB-Kür.

Ebeling was afgelopen weekend de enige deelnemer aan de Wereldbekeretappe in Thermal. In oktober won hij de Wereldbekerwedstrijd in Myakka City en in december in Ocala. Met drie overwinningen op rij verdiende hij het maximum aantal punten (60) en is daarmee, met nog vier Wereldbekerwedstrijden voor Noord-Amerika te gaan (drie in Wellington, één in Del Mar), toch al verzekerd van deelname aan de finale.

Voor Noord-Amerika zijn er in de finale drie startplaatsen beschikbaar. In het tussenklassement staat Kevin Kohmann met 37 punten op de tweede plaats, Tanya Strasser-Shostak volgt met 24 punten op drie.

Bron: Dressage News