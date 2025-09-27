Benjamin Ebeling wint Wereldbeker Grand Prix in Devon

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Benjamin Ebeling wint Wereldbeker Grand Prix in Devon featured image
Benjamin Ebeling met Bellena. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Savannah Pieters

In Devon is dit weekend de Noord-Amerikaanse League van het Wereldbekerseizoen 2025/26 van start gegaan. Benjamin Ebeling reed Bellena (v. Belissimo M) in de Grand Prix met 71,239% naar de overwinning. Camille Carier Bergeron reed Finnländerin (v. Fidertanz) met een pr van 70,13% naar de tweede plaats. Morgen staat de Wereldbeker Kür op het programma. Dan zijn de eerste wereldbekerpunten te verdienen.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like