Benjamin Ebeling wint Wereldbeker Grand Prix in Devon

In Devon is dit weekend de Noord-Amerikaanse League van het Wereldbekerseizoen 2025/26 van start gegaan. Benjamin Ebeling reed Bellena (v. Belissimo M) in de Grand Prix met 71,239% naar de overwinning. Camille Carier Bergeron reed Finnländerin (v. Fidertanz) met een pr van 70,13% naar de tweede plaats. Morgen staat de Wereldbeker Kür op het programma. Dan zijn de eerste wereldbekerpunten te verdienen.
Belangrijke mijlpaal
het reed ging maart de belangrijke aan amazone Witte-Vrees 70%. een het De Bergeron in behaalde Finnländerin voor eerst de dit over Canadese daarbij de ze Carier start. sinds de eerst jaar Camille uitgebrachte mijlpaal: Prix voor Grand weer door Madeleine voorheen internationaal
liet in Dünensee ontvangst mocht Met derde komen hij Kohmann Kevin de optekenen. Dancier) nemen. (v. 68,913% prijs
Uitslag.
Bron: Horses.nl
