Benjamin Ebeling wint Wereldbeker-Kür in Devon: ‘Soms zing ik voor haar’

Benjamin Ebeling heeft afgelopen zondag de eerste Wereldbekerwedstrijd van de Noord-Amerikaanse league gewonnen. De Amerikaanse ruiter stuurde de Hofrat-dochter Indeed naar 77,325% en verwees de Canadese Tanya Strasser-Shostak met Fidelis Tyme (v. Fit For Fun x Moosbachhof's Peron) daarmee naar de tweede plaats. Ebeling vertelt over zijn bijzondere band met de merrie, wat volgens hem de sleutel tot succes is: "Soms zing ik voor haar, soms dans ik in haar stal."

Met zijn overwinning is Ebeling een stap dichterbij zijn doel om zich voor de FEI Wereldbekerfinale in Riyadh te kwalificeren. “Ze spreekt voor zichzelf, we hebben een fantastisch partnerschap ontwikkeld en we hebben samen veel tijd doorgebracht. We hebben geprobeerd en we hebben gefaald. Falen is juist een belangrijk onderdeel van de weg naar successen als deze. De Kür bestaat uit sterke vrouwelijke divarollen en dat past haar heel goed. Het is allemaal voor haar en dat weet ze”, aldus de ruiter.

Tutten en masseren

Ebeling vindt het belangrijk om een goede band met zijn paard te hebben. “Ik hoop dat de dertig minuten tutten en masseren voor onze rit genoeg was. Ik vind het fijn om echt tijd met haar in de stal door te brengen voor we aan het rijden beginnen en ik heb het idee dat we daar een nog betere combinatie door worden. Ik vind het niet fijn om snel op te zadelen en dan te gaan rijden, ik wil weten wat er in haar omgaat en als het ware een goed gesprek met haar hebben. Soms zing ik voor haar, soms dans ik in haar stal. Ze is een bijzonder paard en ze heeft die band met iemand nodig.”

Eerste WB-Kür

Indeed werd voor ze bij Ebeling onder het zadel kwam, door zijn vader Jan Ebeling gereden. Dat geldt ook voor de nummer twee, Fidelis Tyme. Tanya Strasser-Shostak reed het paard van haar moeder Evi Strasser naar een PR van 74,280%. Het was een belangrijke avond voor de amazone, die niet alleen haar eerste Wereldbeker-Kür reed en op het podium belandde, maar zich ook kwalificeerde voor de Pan American Games.

Bron: Horses.nl/Persbericht