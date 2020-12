Benjamin Werndl: ‘Ik kijk uit naar de toekomst met Dionysos de Massa en Finest Black Lady’

Benjamin Werndl heeft sinds kort de 7-jarige Dionysos de Massa (v. Special Agent Amour) en de 5-jarige zwarte merrie Finest Black Lady (v. Finest) op stal, die hij van Andreas Helgstrand kocht. ''Ik kijk erg uit naar de toekomst met deze twee geweldige paarden'', schrijft Werndl op Instagram.

”Een paar weken geleden kochten we al de 5-jarige hengst Got It (v. Kastel’s Grand Galaxy Win) bij Andreas Helgstrand, die in de toekomst wordt gereden door Jessica. We maakten opnieuw de reis naar Denemarken en daar vielen mij Finest Black Lady en Dionysos de Massa op”, aldus Werndl.

Finest Black Lady

De Zweedse dressuuramazone Jeanna Högberg was afgelopen zomer met de Hannoveraanse merrie Finest Black Lady succesvol in Denemarken. De combinatie kwalificeerde zich voor het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden, dat nu is afgelast.

Geweldige instelling

“Finest Black Lady is een fantastisch paard met drie fantastische basisgangen en een geweldige instelling”, zegt Werndl.

Gezamenlijk project

Dionysos de Massa is een gezamenlijk project tussen Werndl en Helgstrand Dressage. De hengst gaat opgeleid worden door Benjamin Werndl. ”Dionysos de Massa heeft zoveel kwaliteit en een ongelooflijke instelling, maar hij is niet zo gemakkelijk. Ik geloof in het paard.”

Bron: Horses.nl/St-Georg/Dressursport-deutschland/Instagram