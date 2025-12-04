Benjamin Werndl wint 4* GP Salzburg, Filion heeft vierde internationale Grand Prix-paard

Quick Decision (v. Quaterhall) liep bij zijn debuut in de internationale Grand Prix direct naar de winst onder Benjamin Werndl. Werndl stuurde de opvallend getekende vos direct naar 70,674% in de koningsklasse. Eerder dit jaar viel de combinatie ook al op in de Louisdor kwalificaties (derde plaats in Hagen en winst in Wiesbaden). Voor Nederland was er ook een debuut: Dominique Filion kwam in haar eerste internationale Grand Prix met Kha Diva Corieta Texel (v. Glock’s Toto jr) uit op een nette 67,652%.
Corieta Texel Kha Diva
de In door Visser, (voorheen Mieke en Jazz) Jan-Pieter je en voorjaar op van Mieke denk van haar combinatie leste. interview Prix-paarden bij principe echte en één. goed ik gemaakt 67,652% nu internationaal Diva uitgebracht tellende er Texel 2024 werd stal Prix. is weken Prix-paard jr.-merrie Corieta vierde Texel Ik Grand Die mij dat het paarden nu na van Kok). Toto en zijn (nationaal) die opgeleid Grand dat is in de Diva 6e een Kha is ook worden. heb door Ruisaard-Van een Gent De heb ook en loopt alles, dus paar die zo dit ik veld. sinds dus de combinaties Grand haar jr voorheen kan met Filion vertelde al Corieta Kok elf het de maak”, “Diva denk x dat de ik werd najaar. Soms overstap Robert-Jan Toto en binnenkort ze overstap Met heel dat kan (Glock’s ze Dalsem
paarden Nederlandse
Naast Lisa Gut over Grand met 70% uitkwam. Weltino) die 4* dat combinaties Wettlkam’s op 70,043% in de (v. van Quick Twee de Salzburg. Müller, Decision gingen Dante Prix Dantiamo was
KWPN-hengst vijfde NRW Valenta-Zach, onder van door Farant EK-deelnemer Reichert. Dettori allemaal Timna Corieta KWPN-hengst Reesink Jansen onder Lenherr. Mourik (v. Diva derde de en (bekende) (v. van Kha Caroline door door gefokte werd eindigde en paarden: familie Rob Felicita Texel van A.W.J. Charlotte (v. (v. Desperado) onder Four gefokte Legends werd de Simoncic Spielberg) Wynton) Valverde Ruitenbeek vierde In de de top Yara Jansen Vitalis) gefokte de verder onder Achter Nederlandse en
Uitslag
Bron: Horses.nl
