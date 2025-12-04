Benjamin Werndl wint 4* GP Salzburg, Filion heeft vierde internationale Grand Prix-paard

Rick Helmink
Benjamin Werndl wint 4* GP Salzburg, Filion heeft vierde internationale Grand Prix-paard featured image
Dominique Filion met KHA Diva Corieta Texel Foto: Alexander Kotodyan
Door Rick Helmink

Quick Decision (v. Quaterhall) liep bij zijn debuut in de internationale Grand Prix direct naar de winst onder Benjamin Werndl. Werndl stuurde de opvallend getekende vos direct naar 70,674% in de koningsklasse. Eerder dit jaar viel de combinatie ook al op in de Louisdor kwalificaties (derde plaats in Hagen en winst in Wiesbaden). Voor Nederland was er ook een debuut: Dominique Filion kwam in haar eerste internationale Grand Prix met Kha Diva Corieta Texel (v. Glock’s Toto jr) uit op een nette 67,652%.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like