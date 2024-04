Benjamin Werndls Famoso ingeslapen na beenbreuk in paddock

"Ik wil dit niet schrijven, ik wil niet dat het waar is", opent Benjamin Werndl een bericht op zijn social media waarin hij meldt dat zijn toppaard Famoso (v. Farewell III) niet meer leeft. De ruin is ingeslapen na een ongeluk in de paddock waarbij hij een been brak. "We weten niet precies hoe het gebeurd is. Ineens stond hij op drie benen in de paddock. Een meervoudige breuk. Geen kans op genezing. We moesten hem uit zijn lijden verlossen."

De in Oldenburg goedgekeurde Famoso kwam als zevenjarige op stal bij Benjamin Werndl, hij werd in 2016 aangekocht door zijn sponsor Flora Keller. Twee jaar later maakten Werndl en Famoso hun debuut op het hoogste niveau en in 2022 volgde het hoogtepunt van hun carrière: het Wereldkampioenschap in Herning. Daar liep Famoso in alle drie de proeven naar persoonlijke records (77,003%/6e Grand Prix, 78,237%/5e in de Spécial en 85,893%/4e in de kür) en wonnen Werndl en de bruine teambrons. “Daar ging een droom voor ons in vervulling, en ik had het gevoel dat hij meer dan alles gaf in de ring. Hij groeide boven zichzelf uit, wij allebei.”

Comeback

Na het Wereldkampioenschap liep Famoso nog een paar wedstrijden maar stond hij wegens een blessure een groot deel van 2023 langs de kant. “We wilden dit jaar weer vol gas geven. Hij was nu vijftien en topfit. Helaas is het anders gekomen.”