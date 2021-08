Bente Hedeman Joosten en Lara van Nek winnen op CDI Zandhoven

De Nederlandse jeugdamazones zijn goed van start gegaan op CDI Zandhoven. Bente Hedeman Joosten stuurde Hippy Evita (Briljant x Parcival) met 69,804% naar de overwinning in de landenproef voor young riders. In de landenproef voor junioren ging de zege naar Lara van Nek. Zij behaalde met Fariska (Vivaldi x Nourejev) 69,798%. Ook bij de pony's en Children vielen Nederlandse amazones in de prijzen.

Bij de junioren eindigde Micky Schelstraete met de KWPN-hengst Cachet L (Jazz x Ferro) met 68,434% op de derde plaats. Met haar andere paard Gregwaard (Florencio x Jazz) behaalde ze 68,384% en werd vierde.

Westerink en Van Iwaarden

Yasmin Westerink met Cognac IX. Foto: Equitaris/Gesina Grömping

In de landenproef voor pony’s eiste Yasmin Westerink met Cognac IX (FS Chambertin x Waldemar) met 70,476% de tweede plaats op. Elise de Loos eindigde met George Clooney B.S. met 69,667% net buiten de top drie. Sophie van Iwaarden deed goede zaken in de inleidende proef voor Children. Met Hermes Mithras (Abanos x Cyrain) noteerde ze 73% en werd daarmee tweede. Er was met 68,875% een vierde plaats voor Fleur Kempenaars en Armano (Morgenland’s Fabian x Orchard d’Avranches).

Alle uitslagen.

Bron: Horses.nl