Bente Hedeman Joosten naar tweede plaats in teamtest Young Riders

Bente Hedeman Joosten eindigde vanmiddag op de tweede plaats in de teamtest voor Young Riders in Meerle. Ze rekende in de proef op de negenjarige KWPN'er Hippy Evitia (v. Briljant). De amazone reed de merrie naar een score van 68,333%. Ze werd door Knut Danzberg en Lars Anderssen op de tweede plaats gezet. Adriaan Hamoen had de derde plaats voor haar proef over.

Annika Bork was een maatje te groot voor Hedeman Joosten en ging er met de overwinning vandoor. In het zadel van de twaalfjarige Rheinlander Franz von Fidertanz (v. Fidertanz) kwam ze bij alle drie de juryleden als winnares uit de bus. Haar gemiddelde score kwam uit op 71,225% en hiermee was ze de enige die boven de 70% scoorde.

KWPN’er High Bid V.D.T. derde

Sofie Söderbäck bemachtigde de derde plaats met de negenjarige KWPN’er High Bid V.D.T. (v. Rousseau). De proef van de Finse amazone met het fokproduct van A. van de Tillaart werd beoordeeld met 67,696%. Vorig jaar nam ze met de ruin deel aan het EK Junioren in Budapest.

Mandemakers en Kuintjes in top vijf

Sharina Mandemakers werd vierde met de Voice-zoon Guns N’Roses. Het paar ontving een score van 66,520%. Zoe Kuintjes eindigde vlak achter Mandemakers op de vijfde plaats. Kuintjes reed met de 13-jarige KWPN’er Desperado (v. Florencio I) een proef die goed was voor 66,324%.

