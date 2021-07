Bente Hedeman Joosten opnieuw succesvol bij Young Riders

Bente Hedeman Joosten zette vanmorgen opnieuw een goede prestatie neer met de negenjarige KWPN'er Hippy Evitia (v. Briljant) in Meerle. Gisteren werd ze tweede in de teamtest voor Young Riders met 68,333% en vandaag voegde ze daar de overwinning aan toe in de individuele proef. De combinatie deed er nog een schepje bovenop en reed naar een score van 70,000%. Hedeman Joosten werd door Knut Danzberg en Freddy Leyman aan kop geplaatst. Isabelle Judet had een tweede plaats over voor haar proef.