Bente Hedeman Joosten zet succesreeks voort in Zandhoven

Gisteren sleepte Bente Hedeman Joosten met de negenjarige KWPN'er Hippy Evitia (v. Briljant) de overwinning in de wacht in de landenproef voor Young Riders in Zandhoven. Vandaag herhaalde ze dit kunstje weer met de merrie door de individuele proef op haar naam te schrijven. De amazone ontving met haar eigen fokproduct de winnende score van 71,765% en werd door alle juryleden aan kop gezet. Hiermee was ze de enige die boven de 70% scoorde.