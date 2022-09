Bernadette Brune koopt San to Alati

San to Alati (Secret x Belissimo M), gisteren nog tweede in de kwalificatieproef voor vierjarige hengsten op de Bundeschampionate, is aangeschaft door Bernadette Brune. De Duitse Grand Prix-amazone liet aan Eurodressage weten dat ze sinds de DSP Hengstenkeuring in 2020 al gek van de hengst is. ""Op het Hannoveraans kampioenschap in Verden zeiden we tegen elkaar: het is nu of nooit."

San to Alati werd in 2020 premiehengst en reservekampioen van het DSP. Hij werd op de aansluitende veiling afgeslagen voor 75.000 euro. Philipp Hess kreeg de donkere vos voor dat geld in mede-eigendom met fokkers Lena-Marie en Kerstin Klose.

9,12 in de sporttest

San to Alati begon zijn carrière onder het zadel van Stefanie Wolf. Hij was in 2021 één van de meest opvallende dressuurhengsten in de Hengstleistungsprüfung in Adelheidsdorf en was eerder dit jaar met een 9,12 de beste dressuurhengst op de sporttest in Müster. Omdat Wolf haar been brak, nam Marieke Mimberg de teugels van de hengst over. Zij stuurde San to Alati deze zomer naar de titel voor vierjarige hengsten op het Hannoveraans kampioenschap in Verden.

San to Alati blijft voorlopig op Krusterhof in Voerde. Wolf neemt, als ze weer hersteld is, de verdere opleiding van de hengst voor haar rekening.

Bron: Eurodressage