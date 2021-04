Bijna 70% voor internationaal debuut Seth Boschman en Flora de Mariposa RS2

Precies twee jaar geleden reed Seth Boschman zijn laatste internationale wedstrijd in Hagen, toen met Emporio. Vandaag keerde hij terug naar Horses & Dreams in Hagen en maakte zijn internationale debuut met Flora de Mariposa RS2 (Fürstenball x Rubin Royal). Dat debuut was goed voor 69,853% en de vijfde plaats in de Prix St. Georges.

Er had nog meer ingezeten voor Boschman. De negenjarige merrie galoppeerde aan in de volte in draf en dat leverde een dikke onvoldoende op. Verder zat het Amerikaanse jurylid Janet Lee Foy niet op één lijn met haar collega’s. Zij zette het duo op de elfde plaats, de overige juryleden op drie (twee keer), vier en zes.

Debuut Theo Hanzon

Ook voor Theo Hanzon was het een tijd geleden dat hij in het buitenland reed. Zijn laatste keer was eind 2016 in Mechelen. In Hagen maakte hij zijn internationale debuut met Heat V.D.M. (Tuschinski x Clavecimbel). Een dribbel in de stap voor het aangalopperen drukte de score, die uitkwam op 68,441% en de negende plaats.

Winst naar Nanna Skodborg Merrald

De overwinning ging naar Nanna Skodborg Merrald. De stalamazone van Blue Hors stuurde de hengst Blue Hors Farrell (Fürstenball x Dacaprio) naar 74,441%. Patrik Kittel volgde op de tweede plaats. Met Bergsjoholms Valbonne (Blue Hors Zack x Epson), die ook zijn debuut maakte in de internationale Lichte Tour, kwam de score uit op 73,500%. Beatriz Ferrer-Salat en Dark Rose de Fangar (Dancier x Rubin Royal) maakten met 71,441% de top drie compleet.

Uitslag

Bron: Horses.nl