Bijna 70% voor Van Liere en Hermès op eerste CDI

Hermès (v. Easy Game) maakte op de K&U-wedstrijden in Tolbert en De Meern begin dit jaar een voortreffelijke indruk, de hengst liep onder Dinja van Liere door de proeven alsof hij al jaren op dit niveau liep. Vandaag bij het internationale debuut in het Duitse Hagen was de onervarenheid van de negenjarige wel iets zichtbaar. Maar met mooie momenten kwam hij toch nog bijna tot 70%.

In het hol van de leeuw, waar praktisch de gehele Europese dressuurtop dit weekend aan de start komt, speelde het gebrek aan routine en af en toe spanning voor storingen in de proef die de score drukten, maar aan de (toekomstige) kwaliteit lag het niet.

De piaffe kwam niet helemaal uit de verf, in stap was Hermès wat afgeleid, een fout in de tweeërs en wat spanning in de uitgestrekte galop zorgden ervoor dat Hermès net onder de 70% bleef hangen. Tegelijkertijd waren er ook veel mooie momenten in de eerste internationale Grand Prix – en ook de eerste outdoor-Grand Prix – van het duo. Op 69,391% kwamen Van Liere en Hermès uit en twee juryleden (Peter Holler bij C en Marietta Almasy bij E) gingen over de 70 (71,304 en 70,00%).

Bron: Horses.nl