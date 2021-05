Bijna 74% voor internationaal debuut Emmelie Scholtens en Indian Rock

Op CDI Exloo bracht Emmelie Scholtens de KWPN-hengst Indian Rock (Apache x Vivaldi) vandaag voor de eerste keer uit in de internationale Lichte Tour. Dat werd een zeer geslaagd debuut. Het duo scoorde 73,922% in de Prix St. Georges en won daarmee de rubriek.

Scholtens bracht Indian Rock een keer eerder uit in de Prix St. Georges. Dat was vorig jaar september op de Subtopwedstrijd in Heerjansdam. Toen wonnen ze met 76,10%. In Exloo verschenen meerdere negens op het protocol, onder andere voor het schouderbinnenwaarts en drafappuyement. Een dribbeltje in de uitgestrekte stap druk de score.

Inclusive tweede

Ook op de tweede plaats een KWPN-hengst uit de I-jaargang: Inclusive (Everdale x Uptown). Zijn internationale Lichte Tour-debuut onder de Britse amazone Charlotte Fry werd beloond met 73,333%. De juryleden bij H (Jacques van Daele) en C (Janine van Twist) gaven exact dezelfde score als aan Scholtens met Indian Rock. Door de score van 72,353% van Elke Ebert werd het de tweede plaats.

Diederik van Silfhout

Diederik van Silfhout bracht twee paarden uit: Hummer H-S (Bodinus x Galant) en Bordolino (Bordeaux x Dormello). Beide internationale debuten deden weinig voor elkaar onder. De proef met Hummer was goed voor 71,961% en de derde plaats, Bordolino volgde met 71,863% op de vierde plaats.

Bron: Horses.nl