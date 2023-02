Bijna 76% voor GP-debuut Helgstrand en Revolution

Andreas Helgstrand heeft gisteren met Revolution (Rocky Lee x Rouletto) de nationale Grand Prix in Uggerhalne gewonnen. De tienjarige premiehengst, die als vijfjarige kampioen werd op het WK Jonge dressuurpaarden en als zesjarige zilver won, kreeg 75,9% voor zijn debuut op dit niveau en werd unaniem bovenaan geplaatst.

In 2020 bracht Helgstrand Revolution voor het eerst uit in de Lichte Tour, waarin hij toen 77,561% scoorde in de Prix St. Georges. Daarna verscheen de hengst niet meer in de wedstrijdring tot gisteren. Hoogtepunten in de proef van gisteren waren onderdelen als de piaffe, passage en versterkingen in de draf en de galop, waarvoor het duo een rits 8,5’en en negens kreeg van de jury.

Bron: Horses.nl