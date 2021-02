Bijna 80% in WB-kür voor Brittany Fraser en All In

Brittany Fraser-Beaulieu ging er gisteren met All In (v. Tango) in Wellington met de overwinning vandoor in de wereldbekerkwalificatie. Dubbel genieten voor de Canadese amazone, want ze won niet alleen de punten, maar zette met haar score van 79,330% ook een nieuw persoonlijk record neer.

Vrijdag won het duo ook al de Grand Prix met een nieuw PR en met de winst van de WB-kür verdienden ze ook een aantal waardevolle punten voor de finale in Gothenburg. “Ik vond mijn uitgestrekte draf vandaag mooi, mijn wisselseries en de pirouettes, daar was ik erg blij mee”, aldus Fraser over haar proef met de door H. Verstraten uit Zeeland gefokte KWPN’er, die ze in 2010 kocht op de Equine Elite Auction in Weert. “Ik voelde dat de hele kür vandaag echt vloeiend ging. Soms is die laatste uitgestrekte draf te uitbundig, maar alles ging vandaag echt goed.”

Geluk

“Het is als een droom die uitkomt om hier weer te zijn”, vervolgt de 32-jarige amazone, die een zoontje heeft van 19 maanden oud en samen met haar man eigenaar is van All In over het GDF. “We hebben geluk dat we zoveel wedstrijden kunnen hebben in zo’n veilige omgeving.”

Afwachten

Het was volgens de amazone die vorig jaar ook succesvol was op het GDF even afwachten hoe het deze keer zou gaan. “Je hoopt dat het hetzelfde gaat worden, maar na tien maanden was ik een beetje zenuwachtig. Je wilt die scores behouden en persoonlijke records blijven halen”, aldus Fraser. “All In is dit seizoen goed begonnen en heeft echt laten zien dat hij weet wat hij moet doen. Hij geeft alles voor me en iedere keer dat we de middellijn oprijden voel ik dat ik alleen maar hoef te blijven zitten voor de rit. Ik ben echt in mijn nopjes met hem.”

Twee plekken

Volgens de nieuwe regels voor de wereldbekerfinale heeft Noord-Amerika twee startplaatsen. Op dit moment gaat Charlotte Jorst met Kastel’s Nintendo (v. Negro) aan de leiding en staat Carly Taylor-Smith en Rosalut NHF (v. Rosenthal) tweede, maar begin april heeft Fraser nog een kans om punten te rijden.

Bron: Dressagenews