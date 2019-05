Bijna 80% voor Dorothee Schneider en Showtime FRH

Na een lange periode van blessureleed is Showtime FRH (Sandro Hit x Rotspon) weer helemaal back in business. In Münich won hij onder het zadel van Dorothee Schneider de Grand Prix met 79,783%, waarmee hij dicht in de buurt kwam van de score die hij behaalde op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Voor Schneider was er meer succes: met Sammy Davis Jr. (San Remo x Wenckstern) won ze ook de Grand Prix Spécial.

De afgelopen 2,5 jaar verscheen Showtime FRH maar enkele keren in de ring. Ruim anderhalve maand geleden maakte de ruin zijn langverwachte rentree en won in Ebreichsdorf de Grand Prix en de Spécial. In Münich naderde hij weer zijn oude vorm. De tweede prijs in de Grand Prix ging naar Hubertus Schmidt, die Escolar (v. Estobar NRW) naar een persoonlijk record van 77,913% stuurde. Jessica von Bredow-Werndl kwam met TSF Dalera BB (v. Easy Game) dichtbij met 77,087%. Isabell Werth eindigde op ‘slechts’ de vierde plaats.

Persoonlijk record

Met Sammy Davis Jr. behaalde Schneider in de Spécial een persoonlijk record: 78,234%. Benjamin Werndl gaf zijn zus Jessica het nakijken. Hij behaalde met Daily Mirror (v. Damon Hill) 76,447% en bleef daarmee een fractie voor op zijn zus, die Zaïre-E (v. Son de Niro) zadelde.

Bron: Horses.nl/Dressage News