Bijna 80% voor rentree Isabell Werth en Bella Rose

Na de drie gouden medailles op het Europees kampioenschap van 2019 in Rotterdam reed Isabell Werth haar topmerrie Bella Rose (v. Belissimo M) vandaag voor het eerst weer in de ring. De wedstrijdpauze van bijna twee jaar lijkt het duo niet te deren: met 79,957% wonnen op CDI Mannheim de Grand Prix, die geldt als kwalificatie voor de Spécial.

De Grand Prix van Isabell Werth en Bella Rose op het EK was goed voor een persoonlijk record van 85,652%. Zo hoog was de score vandaag niet maar er zit nog rek in naar boven. Het duo liep wat oneffenheden op en een fout in de wisselserie om de pas. Alle vijf juryleden plaatsen Werth aan kop en jury bij C Evi Eisenhardt gaf de hoogste score: 83,370%.

Von Bredow en Rath

Jessica von Bredow-Werndl had haar merrie Zaire-E (v. Son de Niro), waarmee ze afgelopen februari in Doha zowel de Grand Prix als de kür won, meegenomen. Hun score kwam uit op 77,370% en daarmee de tweede plaats. Matthias Alexander Rath maakte de Duitse top-3 compleet. Hij reed de hengst Foundation (v. Fidertanz) naar 72,978%.

Madeleine Witte

Madeleine Witte-Vrees zette het met Finnländerin (v. Fidertanz) het beste Nederlandse resultaat neer. De amazone bracht de merrie vorig jaar oktober al een keer uit in Duitsland. Toen in een nationale Zware Tour-rubriek. Hun eerste internationale Grand Prix werd vandaag beloond met 70,457% en de tiende plek.

Uitslag

Bron: Horses.nl