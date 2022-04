Bijna 83% voor Dinja van Liere en Hermès in Kür Hagen

Dinja van Liere is gisteravond met Hermès (v. Easy Game) op de tweede plaats geëindigd in de kür in Hagen. Het duo, dat de dag ervoor de Grand Prix won met 77,917%, kreeg 82,760% en moest daarmee alleen Frederic Wandres met zijn toppaard Duke of Britain (v. Dimaggio) voor laten gaan. De Duitse ruiter kreeg 83,630% van de jury.

Voor Wandres, die in de Grand Prix zijn eigen persoonlijke record verbeterde met Duke of Britain, was het resultaat in de kür eveneens een nieuw PR. Een van de juryleden plaatste hem achter Van Liere, maar de andere vier zetten de Kasselmann-ruiter bovenaan.

Top drie

Behalve Wandres en Van Liere ging ook Daniel Bachmann Andersen over de tachtig procent gisteravond in Hagen. De Deense ruiter stuurde de tienjarige Marshall-Bell (v. Blue Hors Don Romantic), waarmee hij aanspraak hoopt te maken op een plaatsje in het Deense team voor het WK in Herning, naar een resultaat van 80,515%. Daarmee eindigde het duo net als in de Grand Prix op de derde plek.

Uitslag

Bron: Horses.nl