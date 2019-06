Bijna 83% voor Grand Prix Spécial Dujardin en Freestyle

Het rentree van Charlotte Dujardin en Mount St. John Freestyle (Fidermark I x Donnerhall) op CDI Bolesworth werd in de Grand Prix op woensdag al beloond met een persoonlijk record. In de Spécial reed de Britse amazone met 82,979% wederom een PR. Het leverde haar een unanieme overwinning op. Carl Hester kwam met Hawtins Delicato (Diamond Hit x Regazzoni) uit op 78,936%.

In september vorig jaar behaalde Dujardin op de Wereldruiterspelen in Tryon brons in de Grand Prix Spécial, toen met 81,489%. Haar proef in Bolesworth kende vele hoogtepunten. De Spécial past Freestyle als een handschoen en de merrie imponeerde met expressieve drafverruimingen, prachtige passages en dito pirouettes. Hoewel Freestyle een mooie manier van piafferen heeft, kwam de eerste piaffe en de overgang naar passage niet optimaal tot uiting.

Fraaie proef

Hawtins Delicato van Carl Hester was in de Spécial een stuk relaxter, alhoewel het binnenkomen en halthouden en de verzamelde stap nog niet helemaal goed uit de verf kwamen. Het piaffe- en passagewerk, de series en de galopappuyementen werden zeer fraai uitgevoerd en leverden een hele reeks aan achten en negens op. De score betekende een persoonlijk record voor Hester en de ruin.

Stijgende lijn

De top drie werd compleet gemaakt door Gareth Hughes en Classic Briolinca (Trento B x Royal Dance). De elegante merrie excelleerde voornamelijk in de passage, maar liet ook goede pirouettes zien. Met 76,787% reed Hughes wederom een topscore. Na de Wereldruiterspelen in Tryon zat er een stijgende lijn in de scores van de combinatie, met op CDI Compiègne 77,170% als beste score.

Uitslag.

Bron: Horses.nl