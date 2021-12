Bijna 90% voor Charlotte Dujardin en Gio

Het scheelde niet veel of Charlotte Dujardin was met Gio (v. Apache) op 90% uitgekomen in de Wereldbekerkür op het Olympia concours in London. Juryleden Peter Storr, Susanne Baarup en Stephen Clarke gingen over de de 90%, Raphael Saleh kwam op 80,075% uit en Eddy de Wolff van Westerrode op 85,175%. Onderaan het protocol kwam er 89,04% te staan.