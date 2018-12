Bijna tachtig procent en weer nieuw record voor Kristy Oatley

In oktober verbeterde de in Duitsland wonende Australische amazone Kristy Oatley het Australische record in de kür met Du Soleil en afgelopen weekend deed ze dit opnieuw. In Salzburg kreeg het paar 79,330% voor het optreden in de kür en verbeterde daarmee voor de tweede keer dit jaar haar record.

Het oude record van voor oktober stond nog op naam van Quando Quando (v. Quatro B), waarmee Oatley in 2008 77,650% scoorde in een Freestyle.

Oatley staat met Düse op de 44-ste plaats op de FEI-wereldranglijst en is de hoogst genoteerde combinatie voor Australië.

Eigen foutje

Düse was fantastisch volgens Oatley en het paar eindigde op de vierde plek in de WB-kür in Salzburg met deze score. Op Dressagenews vertelde de veertigjarige amazone dat de fout in de proef, het aangalopperen in het appuyement, haar eigen foutje was en dat er nog veel rek in zit naar boven voor wat betreft de score.

Beste paard

Volgens Oatley is de Hannoveraanse vosruin haar beste paard ooit. “Hij wil er altijd voor gaan en hij geeft altijd alles”, aldus Oatley. “Ik zou alleen willen dat ik Bolero en Quando Quando nog zou kunnen hebben en dan met de kennis die ik nu heb.”

