Bijna unanieme PSG-zege voor Helen Langehanenberg

Helen Langehanenberg won donderdag met Vayron (v. Vitalis) in Exloo de Prix St. Georges met een totaal van 73,265%. Hoewel de score ruim voldoende was voor de overwinning, was er toch een jurylid die de Duitse amazone niet op de eerste plaats had staan, zij zag in Vai Bruntink de winnares.

Langehanenberg kreeg een hele rits achten op haar protocol voor onder andere de stap- en galopreprises en had alleen in de pirouette naar links te maken met een hapering. De scores van het Duitse duo dat in eigen land al hele sterke Lichte Tour-proeven heeft neergezet in de Nürnberger Burg-Pokal, varieerden tussen de 71 en 75%.

Vai Bruntink

Vai Bruntink werd met Cum Laude (v. Apache) door een van de juryleden op de eerste plaats gezet, maar eindigde met haar totaalscore van 70,088% net achter Susanna Steinberg op de derde plek. Bruntink kreeg mooie cijfers voor onder andere de versterkingen in galop en draf, maar ook de drafappuyementen leverden goede punten op. De wat lagere punten in de verzamelde en uitgestrekte stap drukten het totaal een beetje omlaag, waardoor ze net achter Steinberg en Rhapsodie eindigde. Het Finse duo kreeg 70,824%.

Juryverschil

Brunting had niet alleen Cum Laude, maar ook Ebony (v. Painted Black) mee naar Exloo en eindigde met de zwartbruine hengst op de vierde plaats. Een van de juryleden was het totaal niet met de andere eens en week met een score van 63,088% gemiddeld ruim zeven procent van de rest af en zelfs meer dan tien procent van de hoogste score. Op het protocol stonden een hele hoop goede punten voor de draf- en galoponderdelen, maar net als zijn stalgenoot scoorde Ebony ook geen toppunten voor de verzamelde en uitgestrekte stap. De totaalscore kwam uit op 69,529%.

Uitslag

Bron: Horses.nl