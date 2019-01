Bijna weer showtime voor Schneiders Showtime

Na het blessureleed van Showtime komt binnenkort de rentree van Dorothee Schneider en de dertienjarige Sandro Hit-zoon. De Duitse dressuuramazone heeft haar focus gelegd op het Europees Kampioenschap wat dit jaar in Rotterdam wordt verreden.

Het zat afgelopen zomer niet mee voor Dorothee Schneider met Showtime. In juni vorig jaar liep de ruin thuis een blessure op en kon daarom niet meedoen aan het Duits kampioenschap in Balve. Daarna in Aken moest Schneider de ruin opnieuw afmelden, omdat hij kampte met een dik been.

Rentree

Inmiddels is Showtime weer in vorm en wordt hij voorbereid op zijn rentree. Naast Showtime heeft Schneider nog twee troeven op het hoogste niveau Sammy Davis jr. en Faustus. Aan Dressursport Deutschland vertelt de amazone: “Ja, ik zou in principe graag met drie paarden rijden in de richting van het Europees kampioenschap: Sammy Davis Jr., Faustus en Showtime. Dat is natuurlijk een geweldige situatie, maar je moet eerst bij het team komen. Dat is altijd moeilijk in Duitsland.”

Bron: Horses.nl/Dressursport Deutschland