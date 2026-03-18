Birkhof’s Topas FWB van Max-Theurer naar Lehfellner

Pedigrees by HorseTelex
Victoria Max-Theurer met Birkhof's Topas FBW. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Savannah Pieters

Een opvallende ruiterwissel in de Oostenrijkse dressuursport: Victoria Max-Theurer heeft de teugels van haar Grand Prix-troef Birkhof’s Topas FWB (Totilas x Sandro Hit) overgedragen aan haar partner Stefan Lehfellner. De nieuwe combinatie debuteerde onlangs op een nationale wedstrijd in Ebreichsdorf en liet daar direct een goede indruk achter met 70,52% in de Grand Prix, ruim boven de vereiste 67% om internationaal in het buitenland te mogen starten.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
