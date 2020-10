BK Dressuur: Een terugblik op een geslaagde (online) 2020-editie

Met maar één maand voorbereiding, in ook nog eens een zeer onzekere tijd, begonnen we afgelopen woensdag 30 september met het Belgisch Kampioenschap Dressuur. Helaas waren wij genoodzaakt om het bericht af te kondigen, dat dit jaar het evenement zou plaatsvinden zonder publiek. Maar met een livestream voor alle paardenliefhebbers en mondkapjes voor het team ter plaatse, werd de sfeer er gelukkig niet minder op.

In april moest het evenement, dat oorspronkelijk gepland stond voor 28 mei t/m 1 juni, gecanceld worden vanwege de situatie rondom Corona. Langere periode was het onzeker of er dit jaar een Belgisch Kampioenschap georganiseerd kon worden. Maar begin september was dan toch de kogel door de kerk en kon het kampioenschap plaatsvinden! De verplaatsing van eind mei naar eind september betekende, dat de locatie niet in de buitenlucht maar indoor moest plaatsvinden. Al met al een onzekere periode in aanloop naar het kampioenschap, maar we hebben kunnen genieten van de dressuursport op het hoogste niveau.

Overwinning

Het weekend werd afgesloten met een prachtige overwinning in de Grote Tour Kür op muziek van Laurence Roos, zij mag zichzelf Belgisch kampioene dressuur 2020 noemen. Laurence en Fil Rouge (v. Stedinger) zijn overigens momenteel de beste Belgische combinatie in de FEI Rankings. In de kleine tour was het Tom Heylen die naar de eindwinst reed.

Geslaagd event

Een zeer geslaagd event, aldus Jorinde Verwimp: “Het was een bijzondere editie van het Belgisch Kampioenschap, eentje die er vooral was voor de ruiters, de paarden en de eigenaren van de paarden. Iedere vraag aan de organisatie werd correct behandeld en er werd echt gekeken naar wat we nodig hadden om een fijn kampioenschap te kunnen rijden. Daarnaast stak het programma, ondanks Corona, goed in elkaar. Al met al een kampioenschap voor in de boeken!”

