Blue Hors amazone Tanja Rusovic maakt overstap naar Norslund

Vanaf één december begint amazone Tanja Rusovic aan haar nieuwe uitdaging bij Norslund en sluit daarmee haar hoofdstuk bij Blue Hors af. De amazone geeft op haar Instagram-account aan dat ze met veel plezier vier jaar lang op de stoeterij heeft gewerkt, maar dat ze het tijd vond voor een nieuwe uitdaging. Deze keuze zal mede bepaald zijn door het feit dat Randbøl in de verkoop gaat, hetgeen Blue Hors recent naar buiten bracht.

”Mijn plan om bij Blue Hors te blijven werken totdat het in het voorjaar volledig sluit, is gewijzigd. Uiteraard heb ik in de vier jaar dat ik in dienst ben alles opzij gezet voor Blue Hors, maar nu werd het tijd om mezelf wat ruimte en focus te geven. Ik stop daarom eind november en wil iedereen van Blue Hors bedanken voor de vier spannende en leerzame jaren, waarin ik veel mooie nieuwe vriendschappen heb gesloten. De grootste dank gaat uit naar hem die ervoor heeft gekozen mij vier jaar geleden in dienst te nemen”, aldus Rusovic.

Amazone en Algemeen manager

Per 1 december gaat Tanja Rusovic als amazone en algemeen manager aan de slag bij Norslund, nabij Aarhus. Op Instagram schrijft ze daarover het volgende: ”Ik heb vele jaren heel hard gewerkt om een ​​kans als deze te krijgen. Ik heb het gevoel dat ik zeer goed voorbereid ben om het vertrouwen en de verantwoordelijkheid op me te nemen, evenals de nieuwe taken die bij deze baan horen. Ik kijk er erg naar uit om me dagelijks in te zetten voor Norslund en het in de sport te vertegenwoordigen op komende bijeenkomsten en evenementen. De plaats en de faciliteiten zijn net iets uit een onrealistische droom. Ik kijk er erg naar uit om met de eigenaren en het hele team samen te werken.”

Bron: Horses.nl/ Instagram Tanja Rusovic