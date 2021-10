Blue Hors Don Olymbrio ondergaat ruiterwissel

Blue Hors Don Olymbrio (Jazz x Ferro) maakt in de tweede week van november op CDI Randbøl na een afwezigheid van 21 maanden zijn rentree tussen witte hekjes. De hengst staat niet op de deelnemerslijst met Agnete Kirk Thinggaard, maar wordt daar gereden door Nanna Skodborg Merrald.

De dertienjarige door J. Lamers gefokte Don Olymbrio werd tot eind 2019 gereden door Daniel Bachmann Andersen. De combinatie was dat jaar succesvol met onder andere een dubbele zege op Indoor Brabant, twee overwinningen op de Nations Cup-wedstrijd in Uggerhalne en ze wonnen beide proeven op CDI3* Herning. Na het vertrek van Bachmann Andersen bij Blue Hors nam Agnete Kirk Thinggaard de teugels van Don Olymbrio over.

Kirk Thinggaard bracht de hengst slechts één keer internationaal aan start. Op CDI3* Wellington stuurde de amazone hem naar 71,783% in de Grand Prix. Daarna bleef het stil rondom het duo.

Bron: Horses.nl/Dressprod