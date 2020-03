Blue Hors Don Olymbrio ontbreekt bij eerste observatie voor Tokio

De Deense bondscoach Nathalie zu Sayn-Wittgenstein gebruikt de internationale dressuurwedstrijd in Herning als observatie voor de Olympische Spelen in Tokio. ''De CDI5*-competitie is een belangrijk onderdeel voor de ruiters die kans willen maken op een plek in het Deense team in Tokyo'', aldus de Deense bondscoach. De grote afwezige bij deze belangrijke observatie is Agnete Kirk Thinggaard met de 12-jarige Blue Hors Don Olymbrio (v. Jazz). Blue Hors Don Olymbrio staat voor een rustperiode op zijn stal in Denemarken.

Volgens Eurodressage heeft Kirk Thinggaard bewust de keus gemaakt om niet in Herning aan de start te verschijnen. De amazone is vanaf december tot op heden in Florida, waar ze onder andere de 10-jarige Blue Hors Veneziano (v. Vivaldi) op wedstrijden uitbrengt. De Deense heeft naar Florida ook Atterupgaards Orthilia (v. Gribaldi) en haar jonge talent Vegas Volt (v. Blue Hors Veneziano) meegenomen.

Interessante competitie

De Deense bondscoach is blij dat de wens om een 5*-wedstrijd in Denemarken te organiseren in vervulling is gegaan. ”Het laat zien dat we een zeer sterk land zijn. Alle leden van het Deense A-kader zullen in de 5*- of de 3*-wedstrijd aan de start verschijnen. De potentiële Olympische kandidaten komen hier aan de start en dat maakt de competitie erg interresant. Er wordt een selectie gemaakt in het A-kader.”

