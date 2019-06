Blue Hors helpt Parakampioene aan nieuw paard

De Deense Para-amazone Stinna Tange Kaastrup, op de WEG van Tryon in 2018 winnaar van twee gouden medailles in Grade II met Horsebo Smarties (v. Gribaldi), was op zoek naar een nieuw paard. Die heeft ze nu gevonden bij stoeterij Blue Hors die haar Blue Hors Soletto (Sorento x Belissimo M) ter beschikking stelt.

De door Nel ten Heuvel uit Fluitenberg gefokte Soletto werd op de Westfaalse hengstenkeuring van 2016 goedgekeurd en vervolgens verkocht aan Blue Hors. De vijfjarige is inmiddels geruind.

Dressuursport promoten

“Blue Hors heeft de ambitie om de dressuursport te promoten. Een ander aspect van deze ambitie is dat we, door onze steun te verlenen, graag willen bijdragen aan het behouden en ontwikkelen van ruiters die over de kwalificaties en het talent beschikken om er helemaal voor te gaan”, zegt sportchef van Blue Hors Ulrik Gerstorf Sørensen.

Veilig en comfortabel

De afgelopen maanden probeerde Stinna Tange Kaastrup, die is geboren zonder benen, verschillende paarden uit bij Blue Hors. Haar perfecte partner heeft ze nu gevonden in Blue Hors Soletto. “Ik ben mega trots en vereerd dat ik dat ik zo’n getalenteerd paard heb gekregen, dat een bijdrage kan leveren aan mijn carrière”, vertelt de amazone die haar nieuwe troef nu een aantal dagen thuis heeft staan. “Veel mensen zullen behoorlijk verbaasd zijn dat ik zo’n jong paard heb gekozen. Maar hij heeft een goed karakter en vanaf het begin voelde ik me veilig en comfortabel op hem.”

