Blue Hors Veneziano met nieuwe amazone in de ring

Blue Hors Veneziano (v. Vivaldi) werd gisteren tweede in de Intermédiaire II in een nationale rubriek op het Blue Hors Dressurfestival in Randbol. De hengst, die afgelopen voorjaar uit de sport werd gehaald voor de dekdienst, werd gereden door Laura Kristine Thorup en kreeg bijna 71% voor zijn optreden.

Veneziano werd eerst gereden door Daniel Bachman Andersen, die de hengst ook internationaal in de Lichte Tour reed. Nadat Bachman Andersen Blue Hors verliet nam Agnete Kirk Thinggaard de teugels over. Zij nam de Vivaldi-zoon mee naar de Verenigde Staten waar ze hem in Wellington begin vorig jaar uitbracht in de Grand Prix en daarna verscheen hij niet meer in de ring.

Top drie

Met achten voor de piaffe, passage en de elf wissels om de pas en alleen een onvoldoende voor de verzamelde stap, kwam de score uit op 70,965%. Dat was net iets minder dan de score van 71,360% van Laura J. Rasmussen met Atoftens Dornier (v. De Niro), die de rubriek won. De top drie werd compleet gemaakt door Carina Cassøe Krüth met Heilines Zackton (v. Zack) met 70,746%.

Uitslag

Bron: Horses.nl