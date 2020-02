Blue Hors Zack dit jaar niet beschikbaar voor de fokkerij

Blue Hors Zack (v. Rousseau) zal dit jaar niet beschikbaar zijn voor de fokkerij, omdat hij met Daniel Bachmann Andersen deel uit maakt van het Deense nationale team en zijn hiermee kandidaten voor de Olympische Spelen in Tokio dit jaar.

De Deense teamruiter Daniel Bachmann Andersen heeft twee ijzers in het vuur voor de Olympische Spelen: Blue Hors Zack en zijn zoon Blue Hors Zepter, die beide de beste omstandigheden nodig hebben om zich te kunnen focussen op de sport. Daardoor is er besloten Blue Hors Zack dit jaar niet beschikbaar te stellen voor de fokkerij.

“Vanuit het welzijnsperspectief voor onze paarden, zijn wij als Blue Hors er van overtuigd dat dit Zack alleen maar ten goede zal komen door zich dit jaar niet op de fokkerij te concentreren. Tegelijkertijd is hij ook volop in training om straks hopelijk Denemarken te kunnen vertegenwoordigen op de Olympische Spelen”, zegt fokkerijmanager Martin Klavsen. Daarbij voegt hij er aan toe dat Zack veel terugkomt in de andere Blue Hors hengsten die wel beschikbaar zijn, waaronder Blue Hors Zackerey, die ook wordt gereden door Daniel Bachmann Andersen, en daarnaast Blue Hors Zackorado.

“Ik heb twee heel sterke paarden in Blue Hors Zack en Blue Hors Zepter, waarmee ik mij hoop te kwalificeren voor Tokio. Het is nu nog moeilijk in te schatten met wie ik naar Tokio zal afreizen, maar wij denken echt dat dit de juiste beslissing is om Zack voor dit jaar terug te trekken uit de fokkerij, om zich zo beter te kunnen focussen op de sport”, zegt Daniel over zijn zestienjarige partner. Daniel is samen met Zack al Deens Kampioen geworden, waren finalisten in de Wereldbekerfinale, wonnen meerdere wereldbekerkwalificaties en namen al deel aan het Europees Kampioenschap en de Wereldruiterspelen.

Bron: Horses.nl/Persbericht