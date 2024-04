Blue Hors Zepter maakt geen rentree op CDIO Compiègne

Blue Hors Zepter (Zack x Wolkentanz II) zou op CDIO Compiègne zijn rentree maken, maar Nanna Skodborg Merrald staat niet langer met de zestienjarige Oldenburger op de masterlist. In plaats daarvan brengt de Deense amazone Blue Hors St. Schufro (St. Moritz Junior x Don Schufro) aan de start.

Na de Europese Kampioenschappen in Riesenbeck, waar Skodborg Merrald en Zepter individueel zilver wonnen in de Grand Prix Spécial, verschenen ze afgelopen december nog aan start op de Wereldbekerwedstrijd in Stockholm. Daar werd de combinatie tweede in zowel de Grand Prix als de Kür. Vervolgens moest Merrald de ruin in verband met een lichte blessure afmelden voor de Wereldbekerwedstrijd in Gothenburg. In Compiègne zou hij voor het eerst weer aan de start verschijnen, maar dat rentree is nu dus uitgesteld.

Goede scores

Gelukkig heeft Merrald naast Zepter en Blue Hors Don Olymbrio, waarmee ze recent nog tweede werd in de FEI Wereldbekerfinale, ook nog de beschikking over St. Schufro. De zwarte hengst liep vorig jaar maar een drietal internationale wedstrijden, waarvan Lyon in november de laatste was. Bij twee van de drie starts ging de score in de Grand Prix ruimschoots over de 75% en in de Kür op CDI Hagen lieten ze zelfs 84,360% noteren.

Bron: Horses.nl/Dressprod