Bluetooth duikt op in Russisch dressuurteam

Ingrid Klimke liet onlangs weten dat haar jonge Grand Prix-paard Bluetooth (v. Bordeaux) plotseling was opgehaald. Nu blijkt dat de plannen van eigenaresse Elena Knyaginicheva inderdaad zijn veranderd ten gunste van haar landgenote, dressuuramazone Anna Pyrkina.

Rusland heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio, maar door problemen rond het Russische dopingbeleid was lange tijd niet duidelijk of er ook daadwerkelijk een team aan de start zou komen. Dat zal nu wel het geval zijn, zij het onder de vlag van het IOC. Dit bepaalde het Olympische comité als sanctie tegen de georganiseerde overtredingen van dopingregels in Rusland.

Merkulova in coma

Rusland moet dus een dressuurteam vormen en kan Bluetooth, die in 2013 voor 1 miljoen euro op de PSI-veiling werd aangeschaft, goed gebruiken. Onlangs werd bekend dat de Russische nummer 1 van de dressuur Inessa Merkulova na een val van een paard in coma is geraakt.

Wie verder deel gaan uitmalen van het Russische Olympische team is niet bekend.

Bron: Horses.nl/Reiter Revue