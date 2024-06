Bo Leijten en Floor Kulik maken de dienst uit bij inloopproef Children Le Mans

Bo Leijten en Floor Kulik zijn gisteren uiterst succesvol begonnen bij de Children in Le Mans. Leijten reed de 13-jarige KWPN'er Gentle van Wittenstein V (v. Wittenstein) naar de overwinning in de inloopproef. Met het fokproduct van G. Vocking scoorde ze 78,250%. Leijten vormt sinds kort een combinatie met de merrie. In april maakten ze hun internationale debuut in Tolbert. Daar werden ze derde in de teamproef en individuele proef.

Floor Kulik tekende voor de tweede plaats met de 16-jarige KWPN’er Dutch Dandy D.J. (v. Lord Leatherdale). De jury waardeerde hun proef met 75,197%. De combinatie maakt in Le Mans hun internationale debuut. Dutch Dandy D.J. werd in 2018 en 2019 in de Lichte Tour uitgebracht door Mariska van Groningen en Annemieke Lips-Maaskant.

Dupuy Pelardy derde

Ninon Dupuy Pelardy werd derde met de tienjarige Oldenburger Dancielle de Malleret (v. Danciano). De Franse amazone ontving met de merrie 71,804%.

Bron: Horses.nl